Пользователи сети раскритиковали 70-летнюю австралийку за «секрет красоты»

Пользователи сети усомнились в правдивости слов австралийки Каролин Хартц (Carolyn Hartz), которая утверждает, что прекрасно выглядит в 70 лет благодаря отказу от сахара. Об этом сообщает The Daily Mail.

Жительница австралийского города Перт рассказала о своих секретах красоты в утренней передаче This Morning на телеканале ITV в понедельник, 31 июля. Она поведала, что уже 28 лет не притрагивается к сахару и занимается спортом. Пользователи сети тем не менее допустили, что Хартц, помимо здорового образа жизни, прибегла к помощи пластических хирургов.

Так, юзеры заметили, что ее брови расположены слишком высоко для лица 70-летнего человека, а также удивились отсутствию возрастных морщин.

«Никакого сахара? А как насчет ботокса, филлера и подтяжки лица?»

«Как же меня бесит, что дело не только в отказе от сахара! (не отрицаю, что она выглядит прекрасно)».

В Twitter констатировали, что правильное питание и спорт могут положительно сказаться на формах, но не имеют ничего общего с появлением признаков старения. Некоторые обратились к руководству телеканала и попросили не вводить зрителей в заблуждение подобными историями.

В конце мая Хартц приняла участие в фотосессии в бикини. Она также основала компанию по производству выпечки и сладостей без сахара и продолжает настаивать на том, что именно переход на сахарозаменители позволил ей добиться такого внешнего вида.