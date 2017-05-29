Отказавшаяся от сахара 70-летняя австралийка похвасталась фигурой в бикини

Жительница австралийского города Перт, которая исключила сахар из своего рациона 28 лет назад, в 70 лет приняла участие в фотосессии в бикини. Об этом в понедельник, 29 мая, пишет Daily Mail.

Каролин Хартц (Carolyn Hart) использует ксилит в качестве подсластителя, который она включает в свои рецепты для различных десертов. Мать троих детей считает, что и после 40 лет любая женщина может изменить свой внешний вид к лучшему, но из-за медленного метаболизма для этого приходится прилагать больше усилий, чем в молодости. Также австралийка призывает придерживаться правильно питания и следить за размерами своих порций.

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Чтобы вдохновить других женщин на работу над собой, Хартц создала компанию SweetLife, которая занимается продажей десертов и выпечки без сахара. Также она публикует на сайте фирмы советы по похудению и здоровому образу жизни.

В апреле сообщалось, что американская актриса и модель Памела Андерсон назвала растительный рацион залогом молодости. 49-летняя звезда неустанно работает над сохранением здоровья. Ее типичная диета включает фрукты, овощи, крупы, хумус, фисташки, а также французский хлеб (в настоящее время актриса живет во Франции). Также Андерсон предпочитает капучино без кофеина и не отказывает себе в бокале розе.