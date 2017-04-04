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Памела Андерсон назвала вегетарианство ключом к молодости

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Памела Андерсон
Памела Андерсон

Американская актриса и модель Памела Андерсон назвала растительный рацион залогом молодости, пишет People.

Как рассказала изданию 49-летняя звезда, она неустанно работает над сохранением здоровья. «Думаю, вегетарианство помогает мне оставаться молодой», — заявила Андерсон.

Знаменитость рассказала, что ее типичная диета включает фрукты, овощи, крупы, хумус, фисташки, а таже французский хлеб (в настоящее время актриса живет во Франции). Также Андерсон предпочитает капуччино без кофеина и не отказывает себе в бокале розе.

Актриса предположила, что главное — это получать удовольствие от пищи, так как в этом случае еда лучше усваивается и приносит пользу организму.

Андерсон также призналась, что не очень любит ходить в спортзал и считает занятия на тренажерах скучными. Однако она занимается балетом, любит танцевать и много гуляет. «Я скорее гибкая, чем сильная», — отметила она.

People также сообщает, что актриса снялась для рекламы бренда-производителя нижнего белья Coco de Mer и «выглядит невероятно» на фотографиях. Интервью с Андерсон на тему красоты и здоровья было приурочено к запуску кампании марки.

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