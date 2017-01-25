Памела Андерсон пообещала подарить Мелании Трамп российскую шубу из экомеха

Американская актриса, модель и борец за права животных Памела Андерсон хочет подарить первой леди США Мелании Трамп шубу из российского искусственного меха. Об этом сообщает газета The Hill.

Андерсон рассказала о своем намерении во время мероприятия зоозащитной организации PETA, активисткой которой она является. Актриса подчеркнула, что не знает, какова позиция нового американского лидера относительно прав животных. Однако она слышала, что любимый дизайнер его супруги — Марк Бауэр (Marc Bouwer), а он придерживается принципов веганства.

«Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — заявила Андерсон.

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Говоря о своем отношении к Трампу, актриса заявила: «Хочу, чтобы он знал: люди желают ему добра, благополучия и успехов в должности президента. Желаю его семье всего наилучшего и надеюсь, что нам удастся договориться о встрече и обсудить экологические вопросы».

В середине января сообщалось, что российская певица-шансонье Вика Цыганова сшила для новой первой леди США душегрейку из соболя и кашемира.

Памела Андерсон, известная ролями в кино и работой в качестве модели (в частности, она является рекордсменкой по числу появлений на обложке журнала Playboy) активно борется за права животных и участвует во многих благотворительных кампаниях PETA. В конце 2016 года посетила Россию и встретилась со специальным представителем российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым для разговора о судьбе дальневосточных леопардов.