Отказавшемуся от семи вещей Дурову посоветовали включить в список кое-что еще

В социальных сетях с юмором восприняли манифест основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, назвавшего семь вещей, от которых он давно отказался. Пользователи опубликовали свои варианты того, от чего стоит навсегда отказаться, не забыв потроллить Дурова.

— Pope of dope (@namemustbefree) 10 октября 2017, 09:08

— 50 оттенков Кузбасса (@TerritoriaDobra) 10 октября 2017, 11:18

К флешмобу подключились компании, к примеру, пиццерия.

Канал Eurosport вспомнил, от каких выражений отказался.

Некоторые представили, как правила жизни Дурова преподнесли бы разные СМИ.

Дуров опубликовал пост во «ВКонтакте» 10 октября, в свой 33-й день рождения. Он написал, что давно отказался от алкоголя, мяса животных, никотина, наркотиков, любых продуктов фармацевтики, кофе, энергетиков, фастфуда, сахара, газировки, чая, телевидения и его аналогов. Он советует всем последовать его примеру.