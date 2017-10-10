Дуров призвал россиян отказаться от телевидения, наркотиков и алкоголя

В честь своего 33-го дня рождения основатель Telegram Павел Дуров порекомендовал подписчикам последовать его примеру и отказаться от мешающих созиданию вещей. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Семь вещей, от которых я отказался много лет назад и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием», — написал Дуров, выделив алкоголь, мясо животных, никотин, наркотики, любые продукты фармацевтики, кофе, энергетики, фастфуд, сахар, газировку, чай, телевидение и его аналоги.

Основатель Telegram пообещал когда-нибудь подробно описать причину отказа от каждого пункта. «Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание», — пояснил он.

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Он подчеркнул, что многие ведущие здоровый образ жизни люди ломаются под давлением социума. «Им говорят: "так принято", "иначе нельзя", "это неуважение". Я пишу это, чтобы показать: "так" можно. Если вы ощущаете, что этот путь правильный, игнорируйте ваше окружение», — призвал создатель «ВКонтакте».

Дуров также добавил, что общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего. «Мы вполне можем строить нашу жизнь и наш мир на других ценностях — ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия», — предложил он.