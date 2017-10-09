Дуров назвал условия для превращения России в технологического лидера

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, при каких условиях Россия займет «подобающее» место глобального технологического лидера.

Он прокомментировал короткий ролик, в котором журналист и блогер Юрий Дудь советует зрителям пользоваться Telegram и добавляет, что «русское — лучшее».

«Согласен с Юрием: русские технологии – лучшие. Жаль, что из-за непродуманных законов русское не всегда конвертируется в российское», — отметил Дуров.

Предприниматель также добавил, что российскому технологическому рынку мешают ограничения и риски, из-за которых компании «уходят в те юрисдикции, где их нет». По его мнению, как только эти препятствия будут сняты, Россия станет глобальным лидером в сфере технологий.

В конце сентября Дуров рассказывал, что ФСБ составила в отношении мессенджера Telegram административный протокол. По его словам, что претензии возникли из-за «невыполнения антиконституционного закона Яровой».