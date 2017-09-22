Павел Дуров опубликовал «разоблачающие» бывшего сотрудника «ВКонтакте» документы

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал на личной странице во «ВКонтакте» ссылку на документы, «разоблачающие заявления Антона Розенберга» — бывшего сотрудника «ВКонтакте», который объявил, что вместе с командой перешел в Telegram, но был несправедливо уволен после личного конфликта с братом основателя мессенджера Николаем.

Ссылка ведет на пост генерального директора ООО «Телеграф» Александра Степанова на платформе Telegraph. Степанов выложил документы, указывающие на то, что компания пыталась уладить конфликт с Розенбергом до того, как тот обратился в суд. Степанов обвинил Розенберга в шантаже и сокрытии от общественности некоторых фактов.

По словам Степанова, Розенберга устроил в «Телеграф» Николай Дуров, с которым он был дружен. Гендиректор компании заявляет, что новый сотрудник «выторговал» себе должность «директора по особым направлениям», однако по сути занимался борьбой со спамом.

Трудовой договор был подписан 1 июня 2016 года (Степанов опубликовал его снимок). Однако, как утверждается, до трудоустройства, 26 апреля, Розенберг подписал с компанией соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, о чем бывший сотрудник, придавший конфликту огласку, ранее не упоминал. На какой позиции тогда находился Розенберг, в опубликованном Степановым документе не сообщается — Розенберг просто указан как «принимающая сторона», а «Телеграф» как сторона «раскрывающая».

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Гендиректор утверждает, что сотрудника уволили за реальные, а не вынужденные прогулы. Розенберг не появлялся на рабочем месте 19 дней. Степанов уверяет, что даже учитывая прогулы, с работником не торопились расторгать контракт, поскольку «хотели верить в лучшее». Он отмечает, что 11 апреля 2017 года с Розенбергом обсуждались «варианты других должностей с возможностью заключения нового трудового договора». 12 апреля Розенберг пришел на работу с диктофоном: записывал разговоры с коллегами и со Степановым. Последний утверждает, что «форсировал его увольнение» именно по этой причине. Сотрудника уволили без компенсаций и премий.

16 апреля Розенберг предложил выплатить ему 25 миллионов рублей, но ему отказали. Розенберг попытался оспорить увольнение в суде, а в июле 2017 года уведомил ООО «Телеграф» о готовности пойти на мировую. Согласно предложению о мировом соглашении, обнародованному Степановым, для урегулирования конфликта бывший сотрудник просил изменить формулировку причины его увольнения (с увольнения по статье на соглашение сторон), официально оповестить сотрудников о том, что причиной увольнения стал конфликт с братом основателя Telegram, техдиректором мессенджера Николаем Дуровым, а также выплатить ему 30 миллионов рублей.

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Степанов утверждает, что уже после 18 сентября, когда Розенберг придал историю огласке, ему предложили четыре миллиона рублей (20 его ежемесячных зарплат) и смену формулировки увольнения в трудовой книжке.

Еще до подробного поста Розенберга на Medium, в котором он обвинил братьев Дуровых в предательстве и незаконном увольнении, «Телеграф» обвинил его в разглашении коммерческой тайны и потребовал через суд 100 миллионов рублей. Как сообщал Розенберг, компания посчитала нарушением конфиденциальности то, что в суде о восстановлении на работе он приводил скриншоты рабочей переписки, а также указал в Facebook местом своей работы Telegram. Степанов ранее отмечал, что иск стал ответом на шантаж и он готов отозвать его, как только «Розенберг перестанет наносить ущерб компании и угрожать нарушить взятые им на себя обязательства».

Розенберг настаивает на том, что его уволили незаконно, причем задним числом. Причиной увольнения стал конфликт с Николаем Дуровым из-за девушки, которая впоследствии стала женой Розенберга.