Разоблачительный пост о Павле Дурове исчез из сети

С платформы Medium удалили статью бывшего технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга, посвященную конфликту с основателем Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем. Страница с материалом недоступна для просмотра.

По словам Розенберга, одной из причин блокировки разоблачительного текста стали скриншоты переписки, которые он прикрепил к статье. «Пункт правил, на которые они (администрация Medium — прим. «Ленты.ру») сослались, слишком общий», — пожаловался мужчина в Facebook.

«Medium существует для обмена идеями и мнениями, а не для того, чтобы мстить и подставлять частную жизнь людей под удар. Мы не одобряем издевательств и оскорблений, размещения сканов частной переписки без согласия всех ее участников», — привел Розенберг ответ администрации сайта.

Бывший техдиректор отметил, что запрет на публикацию личных переписок ему, в принципе, понятен. «Но остальные вообще настолько общие, что по ним можно публиковать только фотографии котиков», — заявил он, добавив, что текст, скорее всего, заблокировали по чьей-то жалобе.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом и его братом Николаем, с которым дружил с детства. По его словам, он занимал пост технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram. Он утверждает, что отношения между ним и братьями разладились из-за ухаживаний Николая за его женой. После этого Розенберга уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Мужчина утверждает, что это было сделано незаконно, и пытается оспорить решение. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к ООО «Телеграф». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.