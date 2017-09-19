Журналисты вычислили средний дневной заработок топ-менеджера Telegram

Журналисты «Фонтанки» проанализировали исковые требования Антона Розенберга, утверждающего, что он был незаконно уволен из Telegram, и вычислили, сколько в среднем в день получает высокопоставленный менеджер Telegram.

Как сообщает издание, 19 сентября Розенберг передал в Куйбышевкий суд Петербурга уточненные требования к ООО «Телеграф», где он работал и которое, по его утверждению, аффилировано с Telegram, а конечным бенефициаром является Павел Дуров.

В апреле 2017 года Розенберг был уволен с должности директора особых направлений ООО «Телеграф» за систематическое отсутствие на рабочем месте. Истец утверждает, что прогулы были вынужденными, и требует с «Телеграфа» около 1,5 миллионов рублей (с учетом компенсации морального ущерба).

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Основную часть этой суммы составляет компенсация за прогулы, статус которых он пытается оспорить. Так, отсутствие на рабочем месте 17 марта в ООО считают прогулом. Однако истец настаивает на обратном и просит взыскать с «Телеграфа» зарплату за этот день в размере 9,8 тысячи рублей. Розенберг утверждает, что еще за 18 рабочих дней ему должны 197 тысяч рублей — то есть в среднем по 11 тысяч в день.

Представитель «Телеграфа» в суд не явился. Известно, что компания не согласна с претензиями Розенберга. Истец согласен заключить мировое соглашение за денежную компенсацию 30 миллионов рублей или меньшую сумму, а также публичное признание Павлом Дуровым того факта, что сотрудники «Телеграфа» работают на мессенджер Telegram.

Ранее Розенберг заявил, что почти с самого начала работал на «ВКонтакте», а затем вслед за Дуровым перешел в Telegram. Поводом к увольнению он называет личный конфликт с братом Дурова Николаем (с ним Розенберг дружил с детства). В ответ на его исковое заявление «Телеграф» подал встречный иск с требованием выплатить компании 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. Дуров от иска абстрагировался, заявив, что «Телеграф» ему не принадлежит, а работал с Telegram Messenger на аутсорсе. Описанное Розенбергом он назвал шизофренией, а текст заявления шизофазичным.