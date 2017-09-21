Раскрыты новые подробности дела бывшего сотрудника Telegram против Дуровых

Генеральный директор компании «Телеграф» Александр Степанов ответил на претензии бывшего сотрудника «ВКонтакте» и Telegram Антона Розенберга, который обвинил создателя соцсети и мессенджера Павла Дурова в несправедливом увольнении из-за его брата Николая. Пост опубликован на платформе Telegraph.

По версии Степанова, до судебного разбирательства Розенбергу в присутствии его юриста предлагали выплатить компенсацию в размере 20 заработных плат (около четырех миллионов рублей) и заключить мировое соглашение. Тем не менее, сотрудник решил и дальше требовать от компании 30 миллионов.

Также гендиректор отметил, что Розенберг угрожал, что придаст огласке конфиденциальную информацию о деятельности компании.

Кроме того, в «Телеграфе» настаивают на существовании подписанного соглашения о неразглашении данных.

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Николая Дурова Степанов называет первоначальным владельцем компании-учредителя «Телеграфа». Жена Розенберга Екатерина работала в компании модератором с февраля по июль 2017 года. По сведениям людей из ее ближнего круга, девушка рассталась с Розенбергом в декабре прошлого года и искала квартиру в качестве временного жилья.

Тогда Николай Дуров предоставил ей жилье в Санкт-Петербурге, а позднее Розенберг приехал к нему в Италию и попытался обвинить в размолвке с женой.

Помимо этого, стало известно, что компания повторно предложила бывшему сотруднику 1,5 миллиона рублей за подписание мирового соглашения, но получила отказ.

18 сентября Антон Розенберг опубликовал обширный пост, в котором рассказал об истории знакомства с Павлом и Николаем Дуровыми. По его словам, он занимал должность технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram.

Свое увольнение из команды мессенджера он объяснил тем, что Павел добился его отстранения после скандала между Розенбергом и Николаем Дуровым из-за жены первого. После обращения в суд в попытке оспорить увольнение он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к «Телеграфу». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.