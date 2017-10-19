Россия
 

В сети начался неформальный конкурс супер-девушек

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Пользователи сети начали флешмоб #FestGirl в Instagram и «ВКонтакте». Он посвящен девушкам и женщинам, которые стали заметными благодаря своим личным качествам, сообщили в четверг, 19 октября, авторы идеи, организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Это не конкурс красоты, а личностный конкурс, который показывает, что "супер-девушка" — это уникальная личность: с аутентичными интересами, интересным жизненным опытом, карьерой, образованием, целями, силой воли и, наконец, чувством юмора», — рассказали они.

По-моему мнению, #FestGirl должна быть наша любимая @asolblackdiva 💕 У нее очень много заслуг, она вляется постановщиком студенческих номеров, а также автором сценариев разного уровня; включена в справочник российские интеллектуальные ресурсы 2017 года; автор сценария культурной программы региональной площадки фестиваля. Автор проекта мобильного приложенря "Найду в ОГУ"; обладатель благодарности министерства образования Оренбургской области. #ВФМС2017 #ЯФестиваль #МыБудущее #WFYS2017 #IamFest #WeAreFuture

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Одним из лиц флешмоба организаторы назвали 23-летнюю Фай Мвихаки (Phy Mwihaki) — девушку из небольшой кенийской деревни, которой, несмотря на проблемы со здоровьем, удалось стать звездой восточноафриканской музыки и выиграть в этом году CNN African Voices.

Другой участницей интернет-конкурса стала 27-летняя Анастасия Диодорова — член паралимпийской сборной России по плаванию, чемпионка Европы и Мира, серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года. Она рассказала о своей мечте — основать спортивную школу и построить бассейн с доступной средой.

@santakroshkaliaПривет, фестиваль #ВФМС2017!!! Меня зовут Диодорова Анастасия, я - член паралимпийской сборной России по плаванию, чемпионка Европы и Мира, Серебряный призёр Паралимпийских игр 2008г., Заслуженный Мастер Спорта. • Хочу поделиться с вами моей мечтой✨ основать спортивную школу и назвать ее в честь моего папы Диодорова Алексея Георгиевича, мастера международного класса по вольной борьбе, моего героя. • Задумавшись о том, как реализовать свою мечту, пришла к выводу, что необходимо строить свой бассейн с доступной средой, так как в целом по стране очень мало адаптированных 50-метровых бассейнов. Дальше пришла идея о том, чтобы привлечь как можно больше сограждан к спорту, активному образу жизни, вывод напросился сам собой - совместить реабилитационный центр со спортивным комплексом. • Идея заключается в том, чтобы реабилитация проходила в том самом месте, где люди, которые столкнулись с такой же проблемой, уже её побороли, то есть это будет живой пример для тех, кто не знает, как дальше жить, откуда брать силы, куда идти, чтобы начать жизнь с новой главы. Это место, в котором мы сможем общаться, обмениваться опытом - это поможет намного быстрее достичь положительных результатов в реабилитации, социализации, а также поможет создать среду, где будут формироваться будущие спортсмены, среду взаимоподдержки и взаимопомощи. В будущем наши подопечные смогут даже защищать честь страны, почувствуют силу, станут более счастливыми, а своим примером вдохновят других ребят! • Надеюсь, этот проект заинтересует Вас, и вы захотите стать частью этого большого и доброго дела! Ищу партнеров, инвесторов, спонсоров, и если ВЫ хотите внести свой вклад, пишите в вк⬆️ ссылка находится в профиле моей страницы, будет блог об этапах реализации проекта. А так же жду всех желающих научиться плавать🏊🏻‍♀️🏊🏻 в моей школе DIO #вместесильнее#академияплаванияDIO #DIO #FestGirl #imfest#WFYS2017 #wearefuture #paralympics #swimmer#ipcswimming #likebz #долина11#сборнаяроссии #паралимпийскаясборная

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Есть претендентки на звание лучшей девушки фестиваля из Мексики и Японии: пользователь ale_na_baze рассказала про медсестру Кумико Мицура (Kumiko Mutsyra), и из Мексики.

Про волонтера российской делегации фестиваля Яну Вовк пользователи пишут, что она «яркое солнышко» и «одна такая во всей Вселенной».

☀️Это яркое солнышко зовут Яна Вовк (@yanochka_vovk), и на #ВФМС2017 она - волонтёр-атташе российской делегации. Самый нежный и улыбчивый волонтёр фестиваля. Человек-обнимашка. Человек-успокоение.😌Человек, который спрашивает "как твои дела", и в случае ответа, который ее не устраивает, начинает менять ваши дела в лучшую сторону. Именно ее взгляд позволяет забыть о трудностях и поднять своё настроение. Именно она забудет о своих планах, лишь бы сделать пребывание участников на фестивале максимально комфортным. Поможет. Подскажет. Направит. . 🌈В ее жизни вне фестиваля нет места грусти и ничегонеделанию. Она постоянно генерирует новые проекты и с успехом их воплощает. Ее проект #МедиаКрым считается одним из самых популярных и желаемых среди молодёжной аудитории крымского полуострова.🔥 . 🌸Влюблена в жизнь. Постоянно находится в движении. Живет не ради себя и каждый день делает этот мир лучше. . Почему она достойна звания #FestGirl? Потому что она одна такая во всей Вселенной. . #ВФМС2017 #ЯФестиваль #МыБудущее #WFYS2017 #IamFest #WeAreFutur

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Организаторы флешмоба подчеркивают, что будут оценивать победительниц по их достижениям. Занявшие третье место получат в подарок профессиональную фотосессию, второе — отправятся в путешествие в один из городов России и с фотографами и операторами снимут об этом фильм. Победительнице достанется поездка на следующий Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. На него приехали гости из более чем 180 государств мира.

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