В сети начался неформальный конкурс супер-девушек

Пользователи сети начали флешмоб #FestGirl в Instagram и «ВКонтакте». Он посвящен девушкам и женщинам, которые стали заметными благодаря своим личным качествам, сообщили в четверг, 19 октября, авторы идеи, организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

«Это не конкурс красоты, а личностный конкурс, который показывает, что "супер-девушка" — это уникальная личность: с аутентичными интересами, интересным жизненным опытом, карьерой, образованием, целями, силой воли и, наконец, чувством юмора», — рассказали они.

Одним из лиц флешмоба организаторы назвали 23-летнюю Фай Мвихаки (Phy Mwihaki) — девушку из небольшой кенийской деревни, которой, несмотря на проблемы со здоровьем, удалось стать звездой восточноафриканской музыки и выиграть в этом году CNN African Voices.

Другой участницей интернет-конкурса стала 27-летняя Анастасия Диодорова — член паралимпийской сборной России по плаванию, чемпионка Европы и Мира, серебряный призер Паралимпийских игр 2008 года. Она рассказала о своей мечте — основать спортивную школу и построить бассейн с доступной средой.

Есть претендентки на звание лучшей девушки фестиваля из Мексики и Японии: пользователь ale_na_baze рассказала про медсестру Кумико Мицура (Kumiko Mutsyra), и из Мексики.

Про волонтера российской делегации фестиваля Яну Вовк пользователи пишут, что она «яркое солнышко» и «одна такая во всей Вселенной».

Организаторы флешмоба подчеркивают, что будут оценивать победительниц по их достижениям. Занявшие третье место получат в подарок профессиональную фотосессию, второе — отправятся в путешествие в один из городов России и с фотографами и операторами снимут об этом фильм. Победительнице достанется поездка на следующий Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. На него приехали гости из более чем 180 государств мира.