Путин открыл фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает «Интерфакс».

«Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов», — заявил Путин. Он добавил, что молодежи удалось многое сделать в этом направлении.

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Глава государства напомнил, что Россия принимает ВФМС уже третий раз, и нынешний форум — самый представительный за всю историю фестиваля. «Здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира, со всех континентов планеты», — отметил он.

«Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности всех континентов. Убежден, вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяют общие чувства ценностей и целей, стремление к свободе, счастью», — добавил Путин.