Появилась гигапиксельная панорама церемонии открытия фестиваля молодежи в Сочи

Ресурс Gigarama опубликовал гигапиксельную панораму с церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

На изображении, в частности, можно найти президента России Владимира Путина, с которым делает селфи девушка, а также ряд чиновников.

На открытии ВФМС, состоявшемся 15 октября, присутствовали около 10 тысяч гостей из 150 стран. Концерт был интерактивным — по замыслу организаторов, зрители церемонии, получившие комплекты реквизита, стали участниками действа.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах его принимала Москва, которая теперь ограничилась проведением парада делегатов форума 14 октября.