Влюбленный владикавказец Гоша вмешался в открытие Фестиваля молодежи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался в Сочи с паузы в церемонии открытия. Как сообщает ТАСС, мероприятие было прервано, когда на сцене появился неизвестный молодой человек в красном костюме.

«Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза. Кристина, смотри, видишь, на что я способен», — обратился он к гостям торжественного вечера в Большом ледовом дворце Сочи.

Девушка по имени Кристина вскоре оказалась на сцене и на этот раз ответила согласием настойчивому кавалеру. Сообщив об успехе залу, владикавказец запел песню «Мое сердце» группы «Сплин». Церемония открытия ВФМС продолжилась, когда Гоша и Кристина покинули сцену.

На открытии ВФМС присутствуют около 10 тысяч гостей из 150 стран. Продюсер Алексей Сеченов обещал раскрыть в церемонии темы экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Он также анонсировал интерактивный формат концерта — по замыслу организаторов, зрители церемонии, получившие комплекты реквизита, становятся участниками действа.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах его принимала Москва, которая теперь ограничилась проведением парада делегатов форума 14 октября.