В Сочи началась образовательная программа фестиваля молодежи и студентов

Первый замруководителя администрации президента России и глава российского оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов Сергей Кириенко объявил о начале образовательной программы фестиваля в Сочи. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает ТАСС.

«Девизом этой образовательной программы является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить. Задача организаторов была создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам», — обратился Кириенко к участникам фестиваля.

Он добавил, что только на площадке, где состоится дискуссия по теме «Индустрия будущего», собрались представители порядка 100 стран. Всего же на фестиваль прибыли участники из 186 государств.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в воскресенье вечером, напомнил Кириенко.

Накануне в Москве прошел парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Шествие стартовало на Васильевском спуске, затем прошло по набережным до Лужников.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Он собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Помогает в организации волонтерский корпус. Добровольцами стали пять тысяч человек старше 18 лет из России и других стран.