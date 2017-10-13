Организаторы ВФМС-2017 объявили о готовности к фестивалю

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проверили готовность к мероприятию. Они осмотрели основные площадки ВФМС и остались ими довольны. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Председатель оргкомитета ВФМС Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу посетили аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, интерактивные зоны партнеров («Битву роботов», площадку Wargaming, где пройдет кибертурнир по World of Tanks), международный пресс-центр, экспозиции (выставки регионов, «Наследие фестиваля — история фестивального движения», «Аллея дружба»), фото- и видеостудию и другие объекты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Помогать в организации будет волонтерский корпус. Добровольцами станут пять тысяч человек из России и зарубежных стран от 18 лет.