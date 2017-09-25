Пользователи соцсетей добились участия влюбленной россиянки в фестивале молодежи

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи пошли на встречу участникам флешмоба #ПустиЛюбовьНаФестиваль. Об этом сообщается на сайте фестиваля в понедельник, 25 сентября.
В состав делегатов от Ивановской области включили студентку Эвелину, рассказавшую о том, что мечтает встретиться на фестивале со своим возлюбленным из Бразилии.
«Узнав о проведении флешмоба, мы не смогли остаться равнодушными к истории Эвелины!, — цитируют организаторы замначальника Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области Андрея Фролова, возглавляющего делегацию. — Тем более, что один из участников делегации по семейным обстоятельствам принял решение отказаться от участия. В вузе, где учится Эвелина ее охарактеризовали как активную участницу всевозможных общественных мероприятиях, а также как круглую отличницу».
О набирающем популярность флешмобе в поддержку Эвелины пользователи соцсетей узнали 22 сентября. В нем приняли участие певица Нюша, выступающая в роли общественного посла ВФМС 2017, актриса Анна Хилькевич, ряд других российских звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров, сотни молодых людей со всей страны.
Историю ивановской студентки Эвелины рассказала в соцсетях телеведущая Ксения Бородина, к которой девушка обратилась за помощью. Год назад Эвелина познакомилась в летнем польском лагере с юным бразильцем Матеусом и за две недели общения успела в него влюбиться. Более того, чувства оказались взаимными.
Несколько дней назад мне в Директ пришло сообщение от моей подписчицы из Иваново – Эвелина рассказала совю историю любви и попросила помочь с преградами, возникшими на ее пути. Год назад Эвелина познакомилась в летнем лагере в Польше с молодым человеком из Бразилии. За две недели, что они провели в лагере, знакомство успело перерасти в любовь. Сейчас Эвелина и ее бразильский избранник 24/7 общаются дистанционно и поддерживают друг друга во всем. Чтобы вновь встретиться, молодые люди подали заявку на участие во Всемирном фестивале студентов и молодежи – он проходит в октябре в Сочи. Но, к сожалению, организаторы пропустили бразильского юношу, а заявку Эвелины отправили в резерв. Сейчас Эвелина просит нас всех ей помочь поехать не фестиваль. Я просто не могу пройти мимо этой истории. Давайте все вместе поможем влюбленным сердцам соединиться – напишите в комментарииях к постам в официальном аккауте @wfys2017 #ПустиЛюбовьНаФестиваль и опубликуйте свое фото с сердчеком (как у меня) под этим же тегом #ПустиЛюбовьНаФестиваль Поможем настоящей любви преодолеть все преграды!
До настоящего времени молодые люди общались через интернет и чтобы встретится очно подали заявки на участие в молодежном фестивале в Сочи. Бразильца сразу включили в состав участников, а его возлюбленную поместили в резерв. Тогда девушка и решила попросить поддержки у Бородиной.
19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.