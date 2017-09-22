В соцсетях набирает популярность хэштег #ПустиЛюбовьНаФестиваль

Тысячи пользователей соцсетей присоединились к флэшмобу «Пусти любовь на фестиваль». Цель акции — поддержать Эвелину из Иваново, которая мечтает поехать на Международный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, чтобы встретиться там со своим любимым из Бразилии.

Эту историю, чем-то напоминающую сюжет бразильского сериала, публике поведала телеведущая Ксения Бородина. По ее словам, несколько дней назад ее подписчица Эвелина из Иваново рассказав свою историю попросила о помощи.

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Год назад в летнем лагере в Польше девушка познакомилась с юношей из Бразилии, и всего за 2 недели успела в него влюбиться. Сейчас Эвелина и ее бразильский избранник общаются с помощью интернета и чтобы вновь встретиться молодые люди подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи студентов, который пройдет этой осенью в Сочи.

Однако организаторы одобрили заявку бразильца, а девушку отправили в резерв. «Сейчас Эвелина просит нас всех ей помочь поехать на фестиваль. Я просто не могу пройти мимо этой истории. Давайте все вместе поможем влюбленным сердцам соединиться», — призвала своих подписчиков Бородина.

Теперь в Instagram, во ВКонтакте и в других соцсетях пользователи выкладывают свои фото с руками сложенными в форме сердца и помечают их хэштегом #ПустиЛюбовьНаФестиваль. К этой акции уже присоединились такие известные персоны как актриса Анна Хилькевичь и певица Нюша. Последняя, к слову, является по совместительству послом Фестиваля.

Пресс-секретарь ВФМС-2017 Антон Пашков заявил, что в оргкомитете Фестиваля уже в курсе этой истории и со своей стороны организаторы попытаются сделать все возможное, чтобы молодые люди все же встретились в Сочи.

«Я пока не могу сказать как именно мы будем решать эту задачу, но оргкомитет уже связался с нашим региональным ивановским отделением и будем надеяться, решение найдется», — заявил Пашков.

19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.