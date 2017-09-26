В Сочи презентуют Международную выставку достижений молодежи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи, будет представлен проект World Youth Expo — глобальной выставки достижений молодежи. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксению Разуваеву.

«Мы запускаем новый всемирный проект, который мы хотим протестировать на фестивале. Это World Youth Expo. Глобальная выставка достижений молодежи. Вся выставочная программа фестиваля объединяется под этим брендом. Туда войдут и экспозиции регионов России, и стран мира. Это будет выставка достижений молодежи. Мы хотим, чтобы этот проект шел дальше. Чтобы это была как Всемирная выставка Expo, только посвященная молодежи в широком смысле», — рассказала она.

Разуваева добавила, что одна из целей Всемирного фестиваля молодежи и студентов — рассказать молодежи всего мира о России, чтобы снизить внешнеполитическую напряженность.

«У нас нет и не было задачи навести какой-то хайп. (...) Мы хотим сделать интересное для всех содержательное событие. При этом одна из основных целей — выстраивание горизонтальных коммуникаций между молодыми людьми со всего мира, разных национальностей, политических взглядов и религий. Чем лучше они будут знакомы друг с другом, тем меньше шансов возбудить между ними ненависть и вражду, продвигать какие-то деструктивные стереотипы», — выразила уверенность Разуваева.

Самые большие делегации, по ее данным, приедут на фестиваль из СНГ и стран Европы. Всего же заявки на участие поступили из более чем 180 стран мира. Ожидается, что прибудут не менее 20 тысяч молодых людей-представителей общественных организаций, преподавателей и политиков.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.