Организаторы ВФМС 2017 раскрыли детали и секреты из программы фестиваля

Некоторые детали и секреты из программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года были раскрыты журналистам в среду, 4 октября. Об этом говорится в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе от организаторов ВФМС.

Мероприятие, по словам руководителя дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксении Разуваевой, станет рекордным по количеству национальных делегаций. Таких будет более 180.

Представление на церемонии открытия посвятят историям реальных людей, изменивших мир к лучшему. Среди таких, россиянин Роман Гек, построивший за два года школу в Непале.

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Среди спикеров научно-образовательной и дискуссионной программы ВФМС — всемирно известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, гендиректор Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) Марко Ламбертини, директор по внешней политике Google Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбекдер и генсек ФИФА Самуру Фатму.

Фестиваль станет рекордным по размеру волонтерского корпуса среди неспортивных мероприятий — это 5000 добровольцев из 67 стран.

Культурная программа ВФМС будет представлена в арт-центре, на Международном молодежном кинофоруме, фестивале «More Jam» и в танцевальной мастерской.

Также в рамках ВФМС пройдет чемпионат по футболу, соревнования по экстремальным видам спорта и мастер-классы по фигурному катанию.

«Инструменты молодежного общения – крайне важны и зачастую более эффективны, чем официальные механизмы взаимодействия», — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

ВФМС 2017 стартует на международном парад-карнавале 14 октября в Москве. Основная же программа фестиваля с 14 по 22 октября пройдет в Сочи, где соберутся 20 000 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. 2000 иностранных участников также посетят 15 регионов страны от Калининграда до Владивостока.