В Москве завершился парад ВФМС-2017

Парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершился в Москве. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости 1 /4

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Официальное открытие фестиваля состоится в воскресенье, 15 октября, в Сочи. По информации организаторов, его участиками станут более двух тысяч человек.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости 1 /4

Шествие стартовало на Васильевском спуске, затем прошло по набережным до Лужников. Колонну открывали официальные делегации стран-участниц фестиваля с государственными флагами. За ними следовали участники шествия, представляющие реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве, и несколько самоходных платформ, посвященных крупнейшим мировым карнавалам.