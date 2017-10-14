Парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартовал в Москве

На Васильевском спуске в Москве стартовал парад XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом в субботу, 14 октября, сообщает ТАСС.
Колонну открывают официальные делегации стран-участниц фестиваля, которые несут свои государственные флаги. За ними идут участники шествия, представляющие реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве.
Также в составе колонны двигаются самоходные платформы, посвященные самым известным уличным карнавалам (Венецианскому, Бразильскому и другим) и праздникам. Так, некоторые из них оформлены в стиле индийского праздника красок Холи, японского праздника цветения сакуры и голландского фестиваля тюльпанов.
Помимо этого в параде участвуют представители ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран мира, а замыкает колонну оркестр из России.
Шествие завершится у спортивного комплекса «Лужники», рядом с которым пройдет концерт с участием звезд российской эстрады.