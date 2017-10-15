Церемония открытия Фестиваля молодежи и студентов началась в Сочи

Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартовала в Сочи. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает «Интерфакс».

Мероприятие началось с исполнения российского гимна. В зале присутствуют около 10 тысяч человек, это гости из 150 стран.

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«Мы взяли шесть актуальных тем: экологию, бедность, образование, энергию, информацию, науку и на основе этих тем мы создали шоу, спектакль. В этих темах есть приглашенные спикеры из разных точек планеты, они рассказывают о себе, о том, что они лично дали этому миру», — рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов шоу, член Академии российского телевидения Алексей Сеченов. Он добавил, что концерт будет интерактивным, и зрители, которым выдали комплекты реквизита, станут участниками действия.

Всего в Сочи находятся порядка 50 тысяч участников, организаторов и волонтеров фестиваля.