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Гоша и президент

О чем Путин разговаривал с участниками фестиваля молодежи

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В воскресенье, 15 октября, в Олимпийском парке Сочи открылся Фестиваль молодежи и студентов с необычным по современным меркам лозунгом: «Мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» С некоторыми участниками праздника встретился и президент Владимир Путин. Но поговорил с ними не о борьбе с империалистами и капиталистами, не об Октябрьской революции, да и вообще не о политике. Эти темы организаторы, видимо, приберегли на потом. Идеология уступила место глобальным проблемам: бедности и загрязнению планеты.

«Сожми кулак и борись за новый Октябрь!» — гласила английская надпись на алом транспаранте с таким знакомым всем россиянам портретом. Неожиданно для себя Олимпийский парк в Сочи стал местом, где и «Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». Плакатов с вождем мирового пролетариата здесь было едва ли не больше, чем на митингах КПРФ.

Но не Лениным единым. На асфальте рядом с дворцом спорта «Большой» вполне комфортно разместились девушки, укутанные в арафатки. Под руководством молодого человека они выкрикивали свои лозунги — не столько против империализма, сколько против конкретной страны — Израиля. Делегация Палестины, собственно, и приехала в Сочи с главной и, может быть, единственной целью — напомнить об оккупации их земель.

Впрочем, ближе к вечеру на улицах Олимпийского парка политические лозунги уступили место песням и пляскам. В этот момент происходящее стало напоминать фотографии 1957 или 1985 годов, когда Россия тоже принимала молодежный праздник. Но это впечатление обманчиво, дальнейшая работа фестиваля меньше всего будет похожа на безудержное веселье беззаботных молодых людей. Активистов ждут более десятка тематических площадок, на которых они будут заняты с утра и до позднего вечера. В течение пяти рабочих дней планируется провести около 300 дискуссий, семинаров, лекций, деловых игр и квестов. Уделят, конечно, внимание и танцам с песнями, но только после мозговых штурмов.

В чем Россия не изменила себе — так это в масштабной церемонии открытия, состоявшейся во дворце спорта «Большой». Готовил ее Игорь Крутой, работавший над шоу летней Универсиады и зимних Азиатских Олимпийских игр. Этот опыт, несомненно, наложил отпечаток и на открытие фестиваля. Церемония была разбита на несколько тематических секций: актеры рассказывали о том, как помогать детям-инвалидам, балерины изображали лебедей на замусоренном берегу озера, и даже проблемы бедности передавали через музыку и танец. Все это среди огромных, поистине олимпийских декораций.

Лишь однажды зрителям дали передохнуть от мировых проблем и впечатляющих масштабов действа. Молодой человек вышел на сцену и представился: «Я Гоша из Владикавказа». Он позвал из зала девушку Кристину и сделал ей предложение руки и сердца. Растрогавшая Кристина предложение приняла. «Смотри, видишь, на что я способен», — с гордостью произнес парень. В зрительном зале раздались аплодисменты.

Но затем президент Всемирной федерации демократической молодежи Никос Пападимитриу вернул церемонию в русло политики. В своем вступительном слове он напомнил, что фестиваль совпал со столетием Октябрьской революции, рассказал об антиимпериалистическом настрое собравшейся молодежи и перечислил тех, кого на празднике чествуют особо, — Эрнесто Че Гевару и Уго Чавеса. По представлению Пападимитриу, участников фестиваля объединяют сильные политические и идеологические взгляды, и у них есть все, чтобы «дать мощный сигнал миру».

С трибуны выступил и президент России. Владимир Путин говорил о силе мечты, веры, о том, что доброта способна избавить мир от конфликтов. «Молодое поколение всегда приносит новые идеи... дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь сделать мир лучше. Все в ваших силах: главное, упорно идти вперед!» — призвал глава государства.

Уже после завершения концертной программы Путин встретился некоторыми участниками фестиваля, большинство из которых были иностранцами. Он похвалил их «жизнь с пользой для других» и рассказал, чем, на его взгляд, Россия уникальна — здесь всегда с уважением относятся к представителям других национальностей и культур. Да и в самой стране то ли 160, то ли 165 национальностей (президент затруднился назвать точное число). «Это такой сплав культур, историй, религий, совместного проживания в рамках единого государства», — добавил он. И пригласил иностранцев познакомиться со страной поближе.

Затем каждому из участников дали несколько минут представиться и рассказать о себе. Никакого конкретного вопроса или предложения никто из собеседников Путина не подготовил. Эколог из Индии Афроз Шах, за 86 недель убравший с пляжа 5400 тонн отходов, поговорил о важности борьбы с мусором. Гамаль Альбинсаид, врач и социальный предприниматель из Индонезии, который в свои 24 года основал проект «Мусорное медицинское страхование», отстаивал право бедных на бесплатную медицинскую помощь.

Российский ученый Артем Оганов, открывший способ определения кристаллических структур соединений, рассказал, когда и почему решил покинуть страну. В 1998 году он собрал чемодан и отправился на Запад, потому что в России перспектив для развития науки не видел. Оганов учился в Британии, работал в США. «Я думал, что всю жизнь буду жить на Западе. Запад был ко мне добр», — признался он. Но потом начал получать гранты на работу в России, стал чаще бывать на родине и в итоге решил вернуться домой. Теперь ему нравится жить в Москве, видеть, как «все меняется в правильную сторону». И он всем своим коллегам советует возвращаться на родину.

Тут его подправил президент. «Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально может здесь эффективно работать, не всех подряд», — уточнил Путин. Но все-таки добавил, что «с точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы, чтобы все наши граждане сюда приехали».

На неплохом русском обратился к Путину и политолог из Франции Николас Шаррас. Он уже несколько лет прожил в России и привык выступать перед камерами на различных телешоу. «Я хочу посвятить жизнь тому, чтобы наши страны сотрудничали», — бодро начал Николас. Он немного поругал пропаганду, направленную против России в Европе, а затем кинул камень и в сторону США. Завершил свою речь Николас пожеланием выпить за нашу страну. «Наливай-наливай!» — отреагировал со смехом Путин. Но миссию француза похвалил уже всерьез. И призвал не делить всех «по национальным квартирам» и не оглядываться в прошлое, вспоминая, как Россия и Франция воевали в 1812 году, а смотреть в будущее.

«Россия — это евразийское пространство, но с точки зрения культуры, языка, истории проживающих на этой территории людей — это европейское пространство, оно населено носителями этой культуры», — пояснил президент. Чтобы мы оставались в качестве значимого центра в мире, нам это все нужно сохранить, уверен он. Но дальше в эту тему не углублялся. Путин вновь пожелал всем как следует познакомиться в Россией и завершил встречу. Впрочем, не последнюю на этом фестивале.

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