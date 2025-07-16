Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:17, 16 июля 2025Россия

Штурмовик рассказал об уничтожении ВСУ при помощи игрушки на радиоуправлении

Штурмовик Пополитов: ВС РФ уничтожали ВСУ при помощи машинки на радиоуправлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск «Центр» Владимир Пополитов заявил, что российские военные уничтожали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевке, отправляя на их позиции взрывчатку при помощи радиоуправляемой игрушки . Его слова приводит ТАСС.

Штурмовик рассказал, что военные отправляли противотанковую мину на машинке с радиоуправлением. Кроме того, солдаты вручную забрасывали взрывчатку и противотанковые мины на позиции ВСУ, чтобы подорвать всех находящихся там.

В воскресенье, 13 июля, стало известно, что ВС РФ взяли еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны, под контроль армии России перешли поселки Карла Маркса и Николаевка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    Турбизнес в Финляндии может исчезнуть из-за отсутствия российских туристов

    Россия почти вдвое нарастила закупки машин у одной страны

    Пожилым парам дали совет по поддержанию сексуальной жизни

    Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

    Казахстану напомнили об одном дружественном шаге России

    Прокуратура проверит владевшую разбившимся вертолетом Ми-8 авиакомпанию

    В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

    На сумском направлении начнет воевать подразделение ВСУ с роботами

    В России раскрыли сходство Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости