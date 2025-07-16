Штурмовик рассказал об уничтожении ВСУ при помощи игрушки на радиоуправлении

Штурмовик Пополитов: ВС РФ уничтожали ВСУ при помощи машинки на радиоуправлении

Замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск «Центр» Владимир Пополитов заявил, что российские военные уничтожали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевке, отправляя на их позиции взрывчатку при помощи радиоуправляемой игрушки . Его слова приводит ТАСС.

Штурмовик рассказал, что военные отправляли противотанковую мину на машинке с радиоуправлением. Кроме того, солдаты вручную забрасывали взрывчатку и противотанковые мины на позиции ВСУ, чтобы подорвать всех находящихся там.

В воскресенье, 13 июля, стало известно, что ВС РФ взяли еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны, под контроль армии России перешли поселки Карла Маркса и Николаевка.