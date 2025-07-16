На Западе заявили о поражении США в войне с Россией

Макгрегор: США вступили в конфликт с Россией и проиграли

США во главе с президентом Дональдом Трампом стали полноценными участниками конфликта на Украине и потерпели там поражение. Таким мнением поделился полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале «Deep Dive».

«Это его [Трампа] война. И вот итоговое мнение для Трампа: он ее проигрывает. Он не хочет и не любит проигрывать. Что же, я бы сказал, что в этот раз он проиграл», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что сейчас лучший вариант для американского лидера — дистанцироваться от конфликта в надежде на то, что этого никто не заметит, либо переключить внимание мирового сообщества на другую тему. Эксперт также подчеркнул, что Трамп много критиковал своего предшественника Джо Байдена, но в итоге, заняв пост президента, продолжает его политику.

Ранее газета Berliner Zeitung заявила, что заявлением России Трамп снял с себя ответственность за поражение Украины.