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06:02, 16 июля 2025Бывший СССР

ВСУ бросали тела погибших сослуживцев на поле боя в ДНР

ТАСС: ВСУ оставили десятки тел погибших сослуживцев в Воскресенске
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вступили в бой с российскими военнослужащими, бросили тела своих погибших сослуживцев и не собираются их вывозить. Об этом в беседе с ТАСС сообщил боец с позывным Арбуз.

«200-х (погибших, — прим. "Ленты.Ру") много. Лежат, никто их не забирает», — поделился солдат. По его словам, тела находятся посреди дорог, в кустах — везде.

Арбуз также подчеркнул, что нередко ВСУ оставляли на поле боя раненых, которых еще можно было спасти — в итоге они умирали от ранений.

Ранее стало известно, что ВСУ убили сослуживца, сдавшегося в плен ВС России в Поддубном.

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