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06:15, 16 июля 2025Наука и техника

Пистолет российских космонавтов передадут музею

Пистолет российских космонавтов ТП-82 передадут музею Гагарина
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public domain / Wikipedia

Трехствольный неавтоматический пистолет ТП-82, который в 2010-2011 годах входил в состав носимого аварийного запаса космонавтов, передадут музею-заповеднику имени Гагарина в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе выставочной площадки, передает ТАСС.

«Пистолет трехствольный неавтоматический ТП-82 №0036, с прикладом-мачете, входивший в состав носимого аварийного запаса (комплектация космических аппаратов) — СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса) планируется передать от ПАО "РКК "Энергия" музею-заповеднику Ю. А. Гагарина 23 июля 2025 года во время церемонии открытия выставки "Добрый вечер, майоре Гагарин"», — говорится в сообщении.

Полет корабля «Союз ТМА-01М», на борту которого находился этот ТП-82, проходил с 8 октября 2010 года по 16 марта 2011 года. Экипаж выполнял, в частности, работы по обслуживанию стыковки кораблей ATV «Иоганн Кеплер», «Прогресс М-09М» и HTV-2, а также участвовал в проведении летно-конструкторских испытаний модуля «Рассвет».

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