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16:19, 19 марта 2025Наука и техника

Стало известно о создании скафандров и кресел для российского «Орла»

Глава НПП «Звезда» Поздняков: Идет создание скафандров для корабля «Орел»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Федеральное космическое агентство / Wikimedia

Скафандры «Сокол-М» и амортизационные кресла «Чегет» для перспективного пилотируемого корабля «Орел» продолжают создаваться. Об этом РИА Новости стало известно от генерального директора Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергея Позднякова.

По словам руководителя, скафандры прошли автономные испытания. «Что касается кресел, мы партию уже сделали, но тем не менее испытания у нас продолжаются», — заметил руководитель.

Поздняков добавил, что речь идет о регулируемом кресле, а не «индивидуальном ложементе, который изготавливается по отливке в гипсе».

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Ранее Поздняков в беседе с ТАСС заметил, что прототип нового российского скафандра получит рукава с технологией экзоскелета.

Тогда же руководитель сообщил, что для будущей Российской орбитальной станции заказали три скафандра «Орлан-МКС».

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