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16:48, 18 марта 2025Наука и техника

Для Российской орбитальной станции заказали три скафандра «Орлан-МКС»

Глава НПП «Звезда» Поздняков: Для будущей РОС заказали три скафандра «Орлан-МКС»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Для будущей Российской орбитальной станции (РОС) заказали три скафандра «Орлан-МКС». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

«По орбитальной станции нам заказаны скафандры той версии, которые мы в этом году делаем [для МКС]. Три скафандра должны быть "наверху", один, возможно, будет заказан как дополнительный, будет храниться на Земле», — сказал руководитель.

По его словам, изначально для РОС предлагалось создать новые скафандры, однако затем было принято решение оставить модифицированные костюмы, используемые в рамках программы Международной космической станции (МКС). Поздняков добавил, что выход с борта МКС в открытый космос в новых скафандрах может состояться в конце 2025-го, а шлюзовой модуль РОС отправится на околоземную орбиту с двумя такими космическими костюмами внутри во вторую половину 2028-го.

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В январе агентство со ссылкой на генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», академика Российской академии Владимира Соловьева сообщило, что РОС может получить базовую станцию для формирования «роя» малых управляемых спутников.

В декабре 2024 года этот же руководитель заявил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ) РОС уже создан в металле.

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