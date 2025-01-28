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20:13, 28 января 2025Наука и техника

Перспективная РОС получит станцию для «роя» спутников

Академик Соловьев: РОС может получить станцию для формирования «роя» спутников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить базовую станцию для формирования «роя» малых управляемых спутников. Проект станции представил генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

Из слайда совместной презентации Соловьева и генконструктора автоматических космических аппаратов Виктора Хартова следует, что подобная станция в составе РОС сможет хранить и оперативно развертывать малые спутники. Также на ней можно ремонтировать, дооснащать и обслуживать космические аппараты.

Согласно утвержденному генеральному графику, РОС развернут на околополярной орбите в период с 2027 по 2033 год. На проект планируют потратить почти 609 миллиардов рублей.

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В декабре 2024 года Соловьев сообщил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ) РОС уже создан в металле.

В том же месяце он заявил, что длительность полетов космонавтов на перспективную РОС необходимо ограничить до 11 месяцев из-за радиационной обстановки на полярной околоземной орбите.

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