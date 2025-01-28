Перспективная РОС получит станцию для «роя» спутников

Академик Соловьев: РОС может получить станцию для формирования «роя» спутников

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) может получить базовую станцию для формирования «роя» малых управляемых спутников. Проект станции представил генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

Из слайда совместной презентации Соловьева и генконструктора автоматических космических аппаратов Виктора Хартова следует, что подобная станция в составе РОС сможет хранить и оперативно развертывать малые спутники. Также на ней можно ремонтировать, дооснащать и обслуживать космические аппараты.

Согласно утвержденному генеральному графику, РОС развернут на околополярной орбите в период с 2027 по 2033 год. На проект планируют потратить почти 609 миллиардов рублей.

В декабре 2024 года Соловьев сообщил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ) РОС уже создан в металле.

В том же месяце он заявил, что длительность полетов космонавтов на перспективную РОС необходимо ограничить до 11 месяцев из-за радиационной обстановки на полярной околоземной орбите.