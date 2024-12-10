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16:09, 10 декабря 2024Наука и техника

Раскрыта длительность полетов космонавтов на РОС

РКК «Энергия»: длительность полетов на РОС ограничат до 11 месяцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Длительность полетов космонавтов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) необходимо ограничить до 11 месяцев из-за радиационной обстановки на полярной околоземной орбите. Сроки раскрыли в презентации генерального конструктора России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Соловьева, передает ТАСС.

«Для орбиты с наклонением 96,8 градуса необходимо ограничить продолжительность полета экипажа одиннадцатью месяцами (исходя только из условий радиационной безопасности)», — говорится на слайде презентации на общем собрании Российской академии наук (РАН).

Также Соловьев почеркнул, что в невозмущенной радиационной обстановке ожидаемые дозы радиации на полярной орбите не превышают нормативы воздействия радиации на членов экипажа, которые сейчас составляют 500 миллизивертов в год.

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