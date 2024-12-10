Генконструктор сообщил о создании первого модуля РОС

Генконструктор РКК «Энергия» Соловьев сообщил о создании первого модуля РОС

Первый научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) уже создан в металле. Об этом сообщил генеральный конструктор России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Он [НЭМ] у нас уже создан в металле. По сути дела, буквально через год будут проходить электрические испытания», — сказал генконструктор на общем собрании Российской академии наук.

НЭМ планируют запустить на орбиту в конце 2027 года, а до 2030-го в космос могут отправить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, которые вместе с НЭМ составят ядро РОС.

В ноябре первый вице-премьер России Денис Мантуров допустил кооперацию России с Индией по проекту РОС.

В августе в РКК «Энергия» рассказали, что обработку данных с перспективной российской станции планируется доверить искусственному интеллекту.