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16:26, 10 декабря 2024Наука и техника

Генконструктор сообщил о создании первого модуля РОС

Генконструктор РКК «Энергия» Соловьев сообщил о создании первого модуля РОС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый научно-энергетический модуль (НЭМ) Российской орбитальной станции (РОС) уже создан в металле. Об этом сообщил генеральный конструктор России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Он [НЭМ] у нас уже создан в металле. По сути дела, буквально через год будут проходить электрические испытания», — сказал генконструктор на общем собрании Российской академии наук.

НЭМ планируют запустить на орбиту в конце 2027 года, а до 2030-го в космос могут отправить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, которые вместе с НЭМ составят ядро РОС.

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