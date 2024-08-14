РКК «Энергия»: обработку данных с РОС доверят ИИ

Обработку данных с Российской орбитальной станции (РОС) планируется доверить искусственному интеллекту (ИИ). Об этом ТАСС на полях международного военно-технического форума «Армия-2024», проходящего с 12 по 14 августа в выставочном центре «Патриот», сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Там отметили, что нейронные сети хорошо себя показали при обработке больших объемов информации и установлении на их основе нелинейных зависимостей. «В первую очередь, данный инструмент планируется применить при обработке массивов целевой информации, получаемых в процессе работы полезной нагрузки», — заявили в РКК.

В «Энергии» добавили, что при использовании ИИ планируют задействовать только надежные и проверенные алгоритмы.

Ранее на форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами.