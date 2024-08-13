На «Армии-2024» представили макет коммерческого модуля РОС с иллюминаторами

«Роскосмос» на «Армии-2024» представил макет модуля РОС с иллюминаторами

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с двумя обзорными иллюминаторами. Об этом сообщает ТАСС.

В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», работающей над проектом РОС, пояснили, что данный модуль, в зависимости от интересов заказчика, допускает оснащение телескопом или роботизированной рукой.

В июле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы сообщил, что «Роскосмос» в рамках создания РОС заключил госконтракты на 97 миллиардов рублей.

В том же месяце руководитель заявил, что перспективная станция, развертывание которой начнется через несколько лет, станет новым шагом в развитии пилотируемой космонавтике.