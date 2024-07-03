В рамках создания РОС заключено госконтрактов на 97 миллиардов рублей

«Роскосмос» в рамках создания РОС заключил госконтракты на 97 миллиардов рублей

«Роскосмос» в рамках создания Российской орбитальной станции (РОС) заключил госконтракты на 97 миллиардов рублей, заявил на пленарном заседании Госдумы гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, первые три года реализации проекта РОС предусматривали финансирование в размере 157 миллиардов рублей. «Но мы пошли навстречу нашему Минфину, сдвинули ряд мероприятий вправо в надежде, что они будут профинансированы чуть позже», — заявил руководитель.

Ранее Борисов утвердил график развертывания РОС. Соответствующий документ подписали 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации.

Согласно утвержденному графику, первый модуль РОС планируется запустить на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в 2027 году. Первый космонавт должен отправиться на РОС в конце 2028-го на пилотируемом транспортном корабле нового поколения (ПТК НП).