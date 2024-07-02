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18:23, 2 июля 2024Наука и техника

Первый космонавт отправится на РОС через четыре года

Первый космонавт отправится на Российскую орбитальную станцию в конце 2028 года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый космонавт отправится на Российскую орбитальную станцию (РОС) примерно через четыре года — в конце 2028-го. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о запуске пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) с экипажем к РОС. Соответствующая информация имеется в генеральном графике, подписанном сегодня, 2 июля, гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым.

Из него же следует, что первый модуль РОС планируется запустить на ракете «Ангара-А5М» в 2027 году.

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В январе «Роскосмос» сообщил, что утвердил эскизный проект РОС.

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую РОС.

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      Иван Потапов
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