Первый космонавт отправится на РОС через четыре года

Первый космонавт отправится на Российскую орбитальную станцию в конце 2028 года

Первый космонавт отправится на Российскую орбитальную станцию (РОС) примерно через четыре года — в конце 2028-го. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о запуске пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) с экипажем к РОС. Соответствующая информация имеется в генеральном графике, подписанном сегодня, 2 июля, гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым.

Из него же следует, что первый модуль РОС планируется запустить на ракете «Ангара-А5М» в 2027 году.

В январе «Роскосмос» сообщил, что утвердил эскизный проект РОС.

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую РОС.