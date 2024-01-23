В России создадут космоплан для полетов к РОС

Генконструктор РКК «Энергия» показал проект космоплана для полетов к РОС

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС в дальнейшем предлагается использовать космоплан», — говорится в презентации, представленной генконструктором на «Королевских чтениях».

Конструктор отметил, что перспективный аппарат, который могут создать, будут выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

В декабре стало известно, что Китай третий раз запустил на ракете CZ-2F возвращаемый экспериментальный космоплан. Одной из задач аппарата стало проведение испытаний технологий многоразового запуска и научных экспериментов в мирных целях.

В ноябре госкорпорация «Роскосмос» представила облик коммерческого модуля РОС на выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.

В октябре заместитель генконструктора РКК «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил о завершении эскизного проектирования грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на РОС.

