«Роскосмос» завершил проектирование «Прогресса-РОС»

Кожевников: эскизное проектирование корабля «Прогресс-РОС» завершено

Эскизное проектирование грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), завершено. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Пока выполнена стадия проектирования. В рамках эскизного проекта выпущены книги по модернизации корабля "Прогресс", что нужно сделать с этим кораблем, чтобы он мог летать на РОС, все необходимые доработки обозначены, просчитаны и показаны», — сказал специалист.

По его словам, создание корабля должно начаться в 2024 году как часть проекта РОС. Первый запуск «Прогресс-РОС» к РОС намечен на первую половину 2028 года.

В сентябре агентство со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщило, что на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей.

О том, что РОС получит «Прогресс-РОС», Кожевников сообщил в апреле 2023 года.