Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:10, 27 октября 2023Наука и техника

«Роскосмос» завершил проектирование «Прогресса-РОС»

Кожевников: эскизное проектирование корабля «Прогресс-РОС» завершено
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Эскизное проектирование грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), завершено. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«Пока выполнена стадия проектирования. В рамках эскизного проекта выпущены книги по модернизации корабля "Прогресс", что нужно сделать с этим кораблем, чтобы он мог летать на РОС, все необходимые доработки обозначены, просчитаны и показаны», — сказал специалист.

По его словам, создание корабля должно начаться в 2024 году как часть проекта РОС. Первый запуск «Прогресс-РОС» к РОС намечен на первую половину 2028 года.

Материалы по теме:
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021

В сентябре агентство со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщило, что на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей.

О том, что РОС получит «Прогресс-РОС», Кожевников сообщил в апреле 2023 года.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      В России назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» российских военных

      Россиянин заподозрил англичанина-собутыльника в шпионаже и напал на него

      Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

      В России прокомментировали принятие ГА ООН ближневосточной резолюции

      Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости