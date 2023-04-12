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11:45, 12 апреля 2023Наука и техника

Российская орбитальная станция получит «Прогресс-РОС»

Главный конструктор Кожевников заявил, что РОС получит грузовой корабль «Прогресс-РОС»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит грузовой корабль «Прогресс-РОС». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, для транспортно-технического обеспечения РОС будет использоваться новый пилотируемый корабль и грузовой корабль «Прогресс», который в варианте для новой станции получит обозначение «Прогресс-РОС».

«Кстати, возможно и прибытие к РОС кораблей других стран. Но только если их стыковочные агрегаты соответствуют параметрам наших стыковочных узлов, признанных в качестве стандарта на международном уровне», — заявил Кожевников.

В феврале главный конструктор РОС заявил, что станция получит защиту от космического мусора и метеороидов. Тогда же Кожевников пообещал, что на РОС будут использоваться робототехнические средства и дополненная реальность.

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Иван Потапов
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