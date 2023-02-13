РОС получит «броню» от космического мусора и метеороидов

Главный конструктор РОС: Российская орбитальная станция получит защиту от метеороидов

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит защиту от космического мусора и метеороидов. Об этом заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил в интервью ТАСС.

«Защита РОС от микрометеороидов и космического мусора не будет существенно отличаться от защиты МКС. Модули РОС будут "одеты" в своеобразную многослойную броню — противометеороидные экраны», — сказал он.

Главный конструктор уточнил, что станция будет защищена от пробоя частицами до одного сантиметра, которые летят со скоростью до десяти километров в секунду. По его словам, РОС также сможет уклоняться от космического мусора, как МКС. Маневры смогут выполнять при помощи двигателей станции и пристыкованных кораблей.

Также в РОС предусмотрено экранирование зон пребывания космонавтов. Радиационную обстановку на борту будет контролировать специализированная система дозиметрического контроля.

Ранее эксперт по космосу Дмитрий Струговец предположил, что РОС не будет превосходить имевшиеся в распоряжении СССР и России орбитальные станции, а вернет российскую пилотируемую программу ко временам советских станций «Салют».

В январе генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что развертывание РОС планируют начать в 2027 году. Станция нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации Международной космической станции.