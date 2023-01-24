Развертывание российской орбитальной станции запланировали на 2027 год

Глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что развертывание РОС планируют начать в 2027 году

Развертывание российской орбитальной станции (РОС) планируют начать в 2027 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений в Москве, передает РИА Новости.

Отмечается, что РОС нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации Международной космической станции (МКС).

В октябре Борисов сообщил, что Россия форсирует работы по созданию РОС. Он отметил, что идет активная работа по эскизному проекту станции, которая будет модульной.

В сентябре начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что схемы полета космических кораблей к РОС будут короткими.

В августе «Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции. Эскизный проект презентовали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022». Развертывание станции предполагается в два этапа. Ее создадут на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов.