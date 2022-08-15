«Роскосмос» презентовал новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022»

«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Презентация эскизного проекта, разработанного РКК «Энергия», состоялась в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022». По словам представителей организации, развертывание станции предполагается в два этапа.

На первом этапе станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. В «Роскосмосе» уточнили, что это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 кубических метров и до 19 кубических метров для размещения научного оборудования. На втором этапе станция будет дополнена целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания. После этого суммарный гермообъем станции для экипажа из двух-четырех человек увеличится до 667 кубических метров — до 49 кубических метров будет выделено для установки научной аппаратуры.

Среди отличительных особенностей новой орбитальной станции разработчики отметили большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

В «Роскосмосе» пообещали представить макет российской орбитальной станции 12 августа. По словам представителей организации, специалисты госкорпорации начали заниматься эскизным проектированием станции.