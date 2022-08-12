«Роскосмос» покажет макет новой российской орбитальной станции

«Роскосмос» впервые представит макет российской орбитальной станции на форуме «Армия»

В «Роскосмосе» пообещали представить макет российской орбитальной станции. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В заявлении организации говорится, что макет новой российской орбитальной станции впервые покажут общественности в павильоне VIP-3 госкорпорации «Роскосмос» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Форум состоится с 15 по 21 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

В «Роскосмосе» сообщили, что в настоящее время специалисты занимаются эскизным проектированием орбитальной станции. Процесс пройдет в два этапа: на первом ожидается развертывание в составе четырех модулей, на втором — еще трех. Среди качеств станции отметили большую энергетику для целевых задач, унификацию модулей, возможность взаимодействия с перспективными спутниковыми группировками и различные режимы функционирования.

Представители госкорпорации отметили, что в ходе мероприятия посетителям покажут макеты различных ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов. «Также на форуме будет продемонстрирована продукция предприятий "Роскосмоса" в рамках программы диверсификации, в частности, лечебные барокамеры, макет флота гидроразрыва пласта и модель монорельсовой транспортной системы», — подчеркнули в организации.

В начале августа в «Роскосмосе» заявили, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться ее техническим состоянием. «После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год», — заключил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.