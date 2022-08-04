В «Роскосмосе» высказались о дате выхода России из проекта МКС

«Роскосмос»: дата выхода России из проекта МКС определяется ее техническим состоянием

Конкретная дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) определяется ее техническим состоянием, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Об этом сообщает РИА Новости.

«После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния», — высказался Крикалев.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия начнет выходить из проекта МКС после 2024 года.

В июле «Роскосмос» объявил о выходе России из программы МКС.

В том же месяце президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса» и назначил на этот пост Борисова.