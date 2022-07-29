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Россия начнет выходить из МКС после 2024 года

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил, что Россия начнет выходить из МКС после 2024 года

Фото: NASA / Roscosmos / Reuters

Россия начнет выходить из Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы госкорпорации, точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.

«Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости. Никакой необходимости сегодня это делать нет. Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», — сказал Борисов.

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В июле «Роскосмос» объявил о выходе России из программы МКС после 2024 года.

Тогда же президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса» и назначил на этот пост Юрия Борисова.

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Иван Потапов
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