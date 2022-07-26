Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято», — сообщил он.

Он отметил, что основным приоритетом госкорпорации будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами. По его словам, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео и геодезическая информации и прочее.

Также Борисов отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Ее начнут формировать к моменту выхода из проекта МКС.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

В том же месяце руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщил, что МКС без России сможет продержаться не более пяти лет.