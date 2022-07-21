Евроастронавт впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России

«Роскосмос»: астронавт ЕКА впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на Международной космической станции (МКС) вышла в открытый космос в скафандре из России. Об этом сообщает «Роскосмос».

Вместе с Самантой Кристофоретти выход совершил российский космонавт Олег Артемьев.

Мероприятие осуществлено в рамках российской программы. Во время выхода планируется, в частности, вручную запустить восемь наноспутников «ЮЗГУ-55» и два наноспутника «Циолковский-Рязань», а также установить адаптер для дистанционного манипулятора European Robotic Arm (ERA) на модуле «Поиск».

Работы должны завершиться в течение 6 часов 35 минут.

Согласно «Роскосмосу», ранее только три европейских астронавта совершали выход в российских (советских) скафандрах, однако это происходило более 20 лет назад с борта станции «Мир».

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность главы «Роскосмоса», поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.

В апреле российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос ради подготовки европейского робота-манипулятора ERA к работе.