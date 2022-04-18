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Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора

Космонавты Артемьев и Матвеев вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос ради подготовки европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) к работе. Прямая трансляция ведется «Роскосмосом».

Все работы планируется вести на внешней поверхности российского модуля «Наука».

Предполагается, в частности, установить внешний пульт управления ERA, смонтировать три поручня на манипуляторе, демонтировать чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции в зоне локтя ERA и установить адаптер переносного рабочего места.

Расчетная продолжительность выхода составляет шесть часов 38 минут.

Ранее в апреле Артемьев и Матвеев провели первую тренировку в скафандрах на Международной космической станции (МКС) перед выходом в открытый космос.

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В августе 2021 года глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что «Наука» и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и для продвижения на Марс.

20-тонный многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» вместе с ERA пристыковался к российскому сегменту МКС в июле 2021 года.

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Иван Потапов
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